Erste Schätzungen: Kawasaki Heavy Industries zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Kawasaki Heavy Industries lädt voraussichtlich am 11.11.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Kawasaki Heavy Industries im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,307 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,030 USD je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal soll Kawasaki Heavy Industries nach den Prognosen von 5 Analysten 3,36 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 14,04 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,95 Milliarden USD umgesetzt worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 12 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,37 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 1,38 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 12 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 15,58 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 13,97 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at