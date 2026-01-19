Kawasaki Kisen Kaisha Aktie
Erste Schätzungen: Kawasaki Kisen Kaisha präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Kawasaki Kisen Kaisha stellt voraussichtlich am 03.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 46,31 JPY. Im Vorjahresquartal waren 154,61 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten ein Minus von 4,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 255,84 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 266,94 Milliarden JPY umgesetzt.
Die Schätzungen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 170,25 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 460,11 JPY einfahren können. Beim Umsatz gehen 12 Analysten von durchschnittlich 1.004,54 Milliarden JPY aus, nachdem im Vorjahr 1.047,94 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
