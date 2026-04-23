Erste Schätzungen: Kawasaki Kisen Kaisha präsentiert Quartalsergebnisse

Kawasaki Kisen Kaisha lässt sich voraussichtlich am 08.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Kawasaki Kisen Kaisha die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 25,70 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Kawasaki Kisen Kaisha noch 36,92 JPY je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten einen Zuwachs von 1,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 246,91 Milliarden JPY gegenüber 242,99 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 12 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 178,55 JPY je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 460,11 JPY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt von insgesamt 1.021,16 Milliarden JPY aus, im Gegensatz zu 1.047,94 Milliarden JPY im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at