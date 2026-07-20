Kawasaki Kisen Kaisha Aktie
WKN: 862868 / ISIN: JP3223800008
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20.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Kawasaki Kisen Kaisha verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Kawasaki Kisen Kaisha wird sich voraussichtlich am 04.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.
1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 35,42 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 47,40 JPY je Aktie erzielt worden.
4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 0,25 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 244,92 Milliarden JPY. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 245,54 Milliarden JPY aus.
Für das Fiskaljahr rechnen 12 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 189,27 JPY im Vergleich zu 210,42 JPY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 1.037,60 Milliarden JPY, gegenüber 1.018,36 Milliarden JPY im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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