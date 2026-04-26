Kayne Anderson BDC Aktie

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WKN DE: A40A8X / ISIN: US48662X1054

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26.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Kayne Anderson BDC, legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Kayne Anderson BDC, lädt voraussichtlich am 11.05.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,404 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,310 USD je Aktie erzielt worden.

4 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 52,4 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 6,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 55,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,61 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,33 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 4 Analysten von durchschnittlich 208,9 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 235,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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