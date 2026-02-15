Erste Schätzungen: Kayne Anderson BDC, präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Kayne Anderson BDC, veröffentlicht voraussichtlich am 02.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,415 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 17,00 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,500 USD je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Minus von 1,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 56,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 57,1 Millionen USD umgesetzt.

5 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,65 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Verlust. Damals waren 2,07 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 216,5 Millionen USD, gegenüber 213,7 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at