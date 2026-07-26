Erste Schätzungen: Kayne Anderson BDC, zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Kayne Anderson BDC, wird voraussichtlich am 10.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,398 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,350 USD je Aktie erzielt worden.

4 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 51,9 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 9,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 57,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,63 USD, gegenüber 1,33 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 209,3 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 235,7 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at