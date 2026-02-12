Erste Schätzungen: KB Components Registered legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

KB Components Registered wird voraussichtlich am 27.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 0,640 SEK aus. Im letzten Jahr hatte KB Components Registered einen Verlust von -0,010 SEK je Aktie eingefahren.

Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten eine Verringerung von 6,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 768,1 Millionen SEK gegenüber 817,9 Millionen SEK im Vorjahrszeitraum.

Die Schätzungen von 2 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,53 SEK. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,77 SEK einfahren können. Beim Umsatz gehen 2 Analysten von durchschnittlich 2,86 Milliarden SEK aus, nachdem im Zeitraum zuvor 2,72 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.

