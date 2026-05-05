Erste Schätzungen: KB Components Registered präsentiert Quartalsergebnisse

KB Components Registered lädt voraussichtlich am 20.05.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 0,550 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte KB Components Registered 0,800 SEK je Aktie eingenommen.

2 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 734,0 Millionen SEK gegenüber 766,1 Millionen SEK im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 4,19 Prozent.

Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,27 SEK, gegenüber 1,65 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 3,09 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,79 Milliarden SEK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at