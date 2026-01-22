KB Financial Group Aktie
WKN DE: A0RAQX / ISIN: US48241A1051
|
22.01.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: KB Financial Group präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
KB Financial Group gibt voraussichtlich am 05.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 5 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,18 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte KB Financial Group 1,23 USD je Aktie erwirtschaftet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll KB Financial Group in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 68,06 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 2,67 Milliarden USD im Vergleich zu 8,35 Milliarden USD im Vorjahresquartal.
Für das beendete Fiskaljahr erwarten 20 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 10,70 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 9,45 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 16 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 12,01 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 36,23 Milliarden USD waren.
