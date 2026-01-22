KB Financial Aktie

KB Financial für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0RAHR / ISIN: KR7105560007

22.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: KB Financial legt Quartalsergebnis vor

KB Financial lädt voraussichtlich am 05.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

5 Analysten schätzen, dass KB Financial für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1705,26 KRW vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1712,00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz gehen 11 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 3.850,81 Milliarden KRW aus – eine Minderung von 66,98 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte KB Financial einen Umsatz von 11.660,64 Milliarden KRW eingefahren.

Der Ausblick von 20 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 15534,40 KRW. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 12880,00 KRW vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 16 Analysten auf durchschnittlich 17.456,16 Milliarden KRW, nachdem im Fiskaljahr zuvor 49.402,44 Milliarden KRW in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

