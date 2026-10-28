KBC Groep Aktie
WKN: 854943 / ISIN: BE0003565737
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28.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: KBC Groep legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
KBC Groep stellt voraussichtlich am 12.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
In Sachen EPS gehen 7 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,84 EUR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte KBC Groep noch 2,44 EUR je Aktie eingenommen.
8 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 43,88 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 6,13 Milliarden EUR. Dementsprechend gehen die Experten bei KBC Groep für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 3,44 Milliarden EUR aus.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 19 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 9,82 EUR, gegenüber 8,70 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 12 Analysten auf durchschnittlich 13,63 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 24,52 Milliarden EUR generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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