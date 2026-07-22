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22.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: KBC Groep mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

KBC Groep wird voraussichtlich am 06.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

8 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 2,75 EUR. Das entspräche einem Zuwachs von 10,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 2,50 EUR erwirtschaftet wurden.

9 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 46,44 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 6,25 Milliarden EUR. Dementsprechend gehen die Experten bei KBC Groep für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 3,35 Milliarden EUR aus.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 20 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 9,80 EUR, wohingegen im Vorjahr noch 8,70 EUR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 12 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 13,54 Milliarden EUR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 24,52 Milliarden EUR waren.

Redaktion finanzen.at

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