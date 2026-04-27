Erste Schätzungen: KBC Groep präsentiert Quartalsergebnisse

KBC Groep präsentiert voraussichtlich am 12.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS gehen 7 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,40 EUR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte KBC Groep noch 1,32 EUR je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal soll KBC Groep nach den Prognosen von 7 Analysten im Schnitt 3,22 Milliarden EUR umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 48,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6,20 Milliarden EUR umgesetzt worden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 18 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 9,70 EUR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 8,70 EUR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 12 Analysten durchschnittlich auf 13,34 Milliarden EUR, gegenüber 24,52 Milliarden EUR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at