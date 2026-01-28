Erste Schätzungen: KBC Groep zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

KBC Groep wird voraussichtlich am 12.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

Die Schätzungen von 8 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 2,40 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte KBC Groep ein EPS von 2,75 EUR je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 10 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 3,13 Milliarden EUR – ein Minus von 52,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem KBC Groep 6,54 Milliarden EUR erwirtschaften konnte.

Insgesamt erwarten 18 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 8,62 EUR je Aktie, gegenüber 8,33 EUR je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 13 Analysten durchschnittlich auf 12,10 Milliarden EUR fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 27,08 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at