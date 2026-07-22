KBC Groupe Aktie
WKN DE: A1T7HQ / ISIN: US48241F1049
|
22.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: KBC Groupe informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
KBC Groupe präsentiert in der voraussichtlich am 06.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Die Prognosen von 7 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,58 USD je Aktie gegenüber 1,42 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
In Sachen Umsatz gehen 8 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 3,84 Milliarden USD aus – eine Minderung von 45,85 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte KBC Groupe einen Umsatz von 7,09 Milliarden USD eingefahren.
Die Erwartungen von 19 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 5,61 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 4,91 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 11 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 15,53 Milliarden USD, gegenüber 27,67 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu KBC Groupe SA Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-10 Sh
|
22.07.26
|Erste Schätzungen: KBC Groupe informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
11.05.26
|Ausblick: KBC Groupe stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
27.04.26
|Erste Schätzungen: KBC Groupe stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu KBC Groupe SA Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-10 Sh
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut und EZB-Entscheid: ATX und DAX tief im Minus -- US-Börsen schwach -- Asiens Börsen beenden Handel fester
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex notieren am Donnerstag schwächer. Die US-Börsen geben ebenfalls nach. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag nach oben.