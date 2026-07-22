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WKN DE: A1T7HQ / ISIN: US48241F1049

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22.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: KBC Groupe informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

KBC Groupe präsentiert in der voraussichtlich am 06.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Die Prognosen von 7 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,58 USD je Aktie gegenüber 1,42 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz gehen 8 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 3,84 Milliarden USD aus – eine Minderung von 45,85 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte KBC Groupe einen Umsatz von 7,09 Milliarden USD eingefahren.

Die Erwartungen von 19 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 5,61 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 4,91 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 11 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 15,53 Milliarden USD, gegenüber 27,67 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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