Erste Schätzungen: KBC Groupe stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

KBC Groupe wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 12.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,821 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 18,99 Prozent erhöht. Damals waren 0,690 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll KBC Groupe 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 3,78 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 42,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte KBC Groupe 6,53 Milliarden USD umsetzen können.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 17 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,70 USD, gegenüber 4,91 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 11 Analysten im Durchschnitt 15,69 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 27,67 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at