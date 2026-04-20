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WKN DE: A0LEFS / ISIN: US48242W1062

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20.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: KBR öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

KBR wird voraussichtlich am 05.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

8 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,920 USD gegenüber 0,880 USD im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal soll KBR mit einem Umsatz von insgesamt 1,88 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 8 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,06 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 8,57 Prozent verringert.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,99 USD, während im vorherigen Jahr noch 3,21 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 8,03 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 7,79 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

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