KBR Aktie
WKN DE: A0LEFS / ISIN: US48242W1062
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14.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: KBR stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
KBR wird voraussichtlich am 29.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
8 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,999 USD aus. Im letzten Jahr hatte KBR einen Gewinn von 0,900 USD je Aktie eingefahren.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 8 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 5,60 Prozent auf 2,04 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,93 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 9 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 3,99 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 3,21 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt von insgesamt 8,05 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 7,79 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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