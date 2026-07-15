Erste Schätzungen: KBR stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

KBR veröffentlicht voraussichtlich am 30.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 7 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,882 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte KBR 0,560 USD je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll KBR in dem im Juni abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,79 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 1,86 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 1,95 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,93 USD, gegenüber 3,21 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 8 Analysten auf durchschnittlich 8,00 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 7,79 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at