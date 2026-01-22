KDDI Aktie

KDDI für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0YGY1 / ISIN: US48667L1061

22.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: KDDI mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

KDDI lädt voraussichtlich am 06.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,329 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte KDDI ein EPS von 0,150 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten ein Plus von 2,51 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 10,15 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 9,90 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 12 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,25 USD, gegenüber 1,11 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 12 Analysten durchschnittlich auf 39,77 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 38,82 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

