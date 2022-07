Erste Schätzungen: Kearny Financial gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Kearny Financial wird voraussichtlich am 28.07.2022 die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal präsentieren.

3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,217 USD. Das entspräche einer Verringerung von 9,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,240 USD erwirtschaftet wurden.

Kearny Financial soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 51,9 Millionen USD abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einem Abschlag von 0,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 52,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 3 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,953 USD, gegenüber 0,770 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 208,7 Millionen USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 204,0 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at