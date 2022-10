Erste Schätzungen: Kearny Financial präsentiert Quartalsergebnisse

Kearny Financial wird sich voraussichtlich am 27.10.2022 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2022 beendeten Quartals äußern.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,237 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,260 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst einen Zuwachs von 3,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 55,2 Millionen USD gegenüber 53,4 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 3 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,940 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,950 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxiert 1 Analyst auf 218,1 Millionen USD, gegenüber 210,7 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at