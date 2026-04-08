Keboda Technology a Aktie

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08.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Keboda Technology A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Keboda Technology A wird sich voraussichtlich am 23.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,551 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,420 CNY je Aktie vermeldet.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 1,81 Milliarden CNY – das wäre ein Zuwachs von 6,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,70 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,30 CNY, während im vorherigen Zeitraum noch 1,93 CNY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 7,56 Milliarden CNY umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 5,95 Milliarden CNY waren.

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