Keboda Technology a Aktie
ISIN: CNE100003P41
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08.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Keboda Technology A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Keboda Technology A wird sich voraussichtlich am 23.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.
Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,551 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,420 CNY je Aktie vermeldet.
1 Analyst erwartet einen Umsatz von 1,81 Milliarden CNY – das wäre ein Zuwachs von 6,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,70 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,30 CNY, während im vorherigen Zeitraum noch 1,93 CNY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 7,56 Milliarden CNY umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 5,95 Milliarden CNY waren.
Redaktion finanzen.at
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