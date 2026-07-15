Erste Schätzungen: Keihanshin Building legt Quartalsergebnis vor

Keihanshin Building lädt voraussichtlich am 30.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 8,40 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Keihanshin Building noch ein Gewinn pro Aktie von 11,05 JPY in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Keihanshin Building nach der Prognose von 1 Analyst 5,15 Milliarden JPY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 2,69 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,02 Milliarden JPY umgesetzt worden.

2 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 51,90 JPY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 48,43 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 20,46 Milliarden JPY, gegenüber 20,26 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at