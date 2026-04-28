Erste Schätzungen: Keihanshin Building legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Keihanshin Building präsentiert voraussichtlich am 13.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 14,30 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Keihanshin Building 11,50 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite soll Keihanshin Building 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 5,26 Milliarden JPY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 7,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Keihanshin Building 4,91 Milliarden JPY umsetzen können.

Die Prognosen von 2 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 93,60 JPY, gegenüber 89,90 JPY je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 2 Analysten durchschnittlich 20,26 Milliarden JPY im Vergleich zu 19,58 Milliarden JPY im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at