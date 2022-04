Erste Schätzungen: Keikyu legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Keikyu wird voraussichtlich am 11.05.2022 das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 9,54 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -26,800 JPY je Aktie vermeldet.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 90,79 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Plus von 37,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 65,88 Milliarden JPY in den Büchern standen.

4 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 33,23 JPY je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren -98,830 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 264,25 Milliarden JPY, gegenüber 234,96 Milliarden JPY im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at