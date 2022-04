Erste Schätzungen: Keisei Electric Railway gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Keisei Electric Railway lädt voraussichtlich am 28.04.2022 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2022 endete.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 11,45 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -65,100 JPY je Aktie vermeldet.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 53,21 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Plus von 1,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 52,41 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 13,37 JPY im Vergleich zu -179,650 JPY im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 224,47 Milliarden JPY, gegenüber vorherig erwirtschafteten 207,76 Milliarden JPY.

