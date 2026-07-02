Erste Schätzungen: Kemira gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Kemira wird voraussichtlich am 17.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

7 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,221 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,350 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 7 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 698,7 Millionen EUR – ein Plus von 0,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kemira 693,4 Millionen EUR erwirtschaften konnte.

Die Erwartungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,13 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 1,18 EUR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 8 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 2,83 Milliarden EUR, gegenüber 2,75 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at