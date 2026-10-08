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08.10.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Kemira informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Kemira lädt voraussichtlich am 23.10.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,282 EUR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 25,79 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,380 EUR je Aktie erzielt worden waren.

Im abgelaufenen Quartal soll Kemira nach den Prognosen von 6 Analysten 720,3 Millionen EUR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 4,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 687,7 Millionen EUR umgesetzt worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,11 EUR, während im vorherigen Jahr noch 1,18 EUR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,80 Milliarden EUR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 2,75 Milliarden EUR waren.

Redaktion finanzen.at

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