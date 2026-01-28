Erste Schätzungen: Kemira legt Quartalsergebnis vor

Kemira wird voraussichtlich am 12.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

6 Analysten schätzen, dass Kemira für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,341 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,310 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 6 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 4,33 Prozent auf 692,3 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel hatte Kemira noch 723,7 Millionen EUR umgesetzt.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 8 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,51 EUR, gegenüber 1,62 EUR je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt 2,78 Milliarden EUR, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 2,95 Milliarden EUR generiert worden waren.

