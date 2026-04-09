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Kemira Aktie

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WKN: 893079 / ISIN: FI0009004824

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09.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Kemira veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Kemira wird voraussichtlich am 24.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

6 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,345 EUR gegenüber 0,380 EUR im Vorjahresquartal.

6 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 685,2 Millionen EUR – das würde einem Abschlag von 3,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 708,8 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Insgesamt erwarten 8 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,44 EUR je Aktie, gegenüber 1,18 EUR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 8 Analysten durchschnittlich auf 2,82 Milliarden EUR fest. Im Vorjahr waren noch 2,75 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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