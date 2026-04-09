Kemira Aktie
WKN: 893079 / ISIN: FI0009004824
|
09.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Kemira veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Kemira wird voraussichtlich am 24.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.
6 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,345 EUR gegenüber 0,380 EUR im Vorjahresquartal.
6 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 685,2 Millionen EUR – das würde einem Abschlag von 3,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 708,8 Millionen EUR erwirtschaftet worden.
Insgesamt erwarten 8 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,44 EUR je Aktie, gegenüber 1,18 EUR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 8 Analysten durchschnittlich auf 2,82 Milliarden EUR fest. Im Vorjahr waren noch 2,75 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Kemira Oyj
|
06:21
|Erste Schätzungen: Kemira veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
11.02.26
|Ausblick: Kemira informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
28.01.26
|Erste Schätzungen: Kemira legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
23.10.25
|Ausblick: Kemira zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
09.10.25
|Erste Schätzungen: Kemira gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu Kemira Oyj
Aktien in diesem Artikel
|Kemira Oyj
|19,89
|1,79%