Kempower Aktie
WKN DE: A3C9H1 / ISIN: FI4000513593
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20.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Kempower gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Kempower äußert sich voraussichtlich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
6 Analysten schätzen, dass Kempower für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,018 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,000 EUR je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten ein Plus von 4,79 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 77,2 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 73,7 Millionen EUR in den Büchern gestanden.
Der Ausblick von 7 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,036 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,220 EUR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 7 Analysten auf durchschnittlich 294,8 Millionen EUR, nachdem im Vorjahr 251,3 Millionen EUR in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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