Erste Schätzungen: Kempower legt Quartalsergebnis vor

Kempower lässt sich voraussichtlich am 23.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Kempower die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass Kempower im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,002 EUR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,050 EUR je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend erwarten 6 Analysten einen Zuwachs von 19,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 74,5 Millionen EUR gegenüber 62,2 Millionen EUR im Vorjahrszeitraum.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 7 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,053 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,220 EUR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt von insgesamt 309,2 Millionen EUR aus im Gegensatz zu 251,3 Millionen EUR Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at