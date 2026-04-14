Erste Schätzungen: Kempower öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Kempower wird voraussichtlich am 29.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass Kempower für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,031 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,110 EUR je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz gehen 6 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 57,5 Millionen EUR aus – eine Steigerung von 32,28 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Kempower einen Umsatz von 43,5 Millionen EUR eingefahren.

Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,140 EUR im Vergleich zu -0,220 EUR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 312,9 Millionen EUR, gegenüber 251,3 Millionen EUR im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at