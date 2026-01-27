Kempower Aktie
Erste Schätzungen: Kempower stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Kempower wird sich voraussichtlich am 11.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.
Die Prognosen von 6 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,034 EUR je Aktie gegenüber 0,010 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.
Kempower soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 74,5 Millionen EUR abgeschlossen haben – davon gehen 7 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 71,7 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,112 EUR aus, während im Fiskalvorjahr -0,420 EUR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 254,0 Millionen EUR in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 223,7 Millionen EUR.
