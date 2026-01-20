Kennametal Aktie
Erste Schätzungen: Kennametal legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Kennametal stellt voraussichtlich am 04.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Prognosen von 8 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,372 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Kennametal noch ein Gewinn pro Aktie von 0,230 USD in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite soll Kennametal 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 522,6 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 8,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Kennametal 482,1 Millionen USD umsetzen können.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,64 USD, gegenüber 1,20 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 2,13 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,97 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
