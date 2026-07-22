Erste Schätzungen: Kennametal präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Kennametal wird voraussichtlich am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

8 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,31 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,280 USD erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Kennametal in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 40,52 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 725,7 Millionen USD im Vergleich zu 516,5 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 8 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,90 USD im Vergleich zu 1,20 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 2,35 Milliarden USD, gegenüber 1,97 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at