Kentima b Aktie

Kentima b für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A12CPB / ISIN: SE0005100757

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22.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Kentima B informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Kentima B veröffentlicht voraussichtlich am 07.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 0,030 SEK aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,050 SEK erwirtschaftet worden.

1 Analyst geht von einer Umsatzsteigerung von 6,63 Prozent auf 19,3 Millionen SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 18,1 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 2 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,225 SEK je Aktie, gegenüber 0,220 SEK je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 2 Analysten durchschnittlich bei 80,2 Millionen SEK. Im Vorjahr waren 73,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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