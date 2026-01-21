Erste Schätzungen: Kesko gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Kesko wird voraussichtlich am 05.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognosen von 6 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,303 EUR je Aktie gegenüber 0,190 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten ein Plus von 5,94 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 3,22 Milliarden EUR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 3,04 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 7 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,08 EUR prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 0,950 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 12,47 Milliarden EUR umgesetzt werden sollen, gegenüber 11,92 Milliarden EUR im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at