Kesko Aktie

Kesko für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 615205 / ISIN: FI0009007900

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07.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Kesko mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Kesko wird voraussichtlich am 22.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Im Schnitt gehen 6 Analysten von einem Gewinn von 0,322 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,290 EUR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz gehen 6 Analysten von einem Zuwachs von 5,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 3,35 Milliarden EUR gegenüber 3,19 Milliarden EUR im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 7 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,16 EUR prognostiziert. Im Vorjahr waren es 1,02 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 13,10 Milliarden EUR umgesetzt werden sollen, gegenüber 12,47 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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