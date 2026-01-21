Erste Schätzungen: Kesko präsentiert Quartalsergebnisse

Kesko wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 05.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

6 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,303 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,190 EUR je Aktie erzielt worden.

6 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 5,94 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 3,04 Milliarden EUR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 3,22 Milliarden EUR aus.

Die Schätzungen von 7 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,08 EUR. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,950 EUR einfahren können. Beim Umsatz gehen 7 Analysten von durchschnittlich 12,47 Milliarden EUR aus, nachdem im Zeitraum zuvor 11,92 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at