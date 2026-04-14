Erste Schätzungen: Kesko stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Kesko äußert sich voraussichtlich am 29.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

7 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,138 EUR. Das entspräche einem Zuwachs von 15,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,120 EUR erwirtschaftet wurden.

In Sachen Umsatz gehen 7 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 2,99 Milliarden EUR aus – eine Steigerung von 5,71 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Kesko einen Umsatz von 2,83 Milliarden EUR eingefahren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 8 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,17 EUR prognostiziert. Im Vorjahr waren es 1,02 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 13,01 Milliarden EUR umgesetzt werden sollen, gegenüber 12,47 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at