Kesko Aktie
WKN: 884884 / ISIN: FI0009000202
|
14.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Kesko stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Kesko präsentiert voraussichtlich am 29.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Gewinn von 0,384 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,350 EUR je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz gehen 5 Analysten von einem Zuwachs von 4,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 3,38 Milliarden EUR gegenüber 3,23 Milliarden EUR im Vorjahrszeitraum.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,16 EUR, während im vorherigen Jahr noch 1,02 EUR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 13,17 Milliarden EUR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 12,47 Milliarden EUR waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Kesko Oyj (B)
|
06:21
|Erste Schätzungen: Kesko stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
21.07.26
|Ausblick: Kesko gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
07.07.26
|Erste Schätzungen: Kesko stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
28.04.26
|Ausblick: Kesko legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
14.04.26
|Erste Schätzungen: Kesko stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Kesko Oyj (B)
Aktien in diesem Artikel
|Kesko Oyj (B)
|23,28
|-0,51%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Inflation im Fokus: ATX schließt stabil -- DAX schlussendlich etwas höher -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Der heimische Markt trat auf der Stelle. Der deutsche Leitindex verbuchte zur Wochenmitte kleine Gewinne. Der Dow bewegt sich moderat aufwärts. An den Märkten in Asien ging es am Mittwoch nach unten.