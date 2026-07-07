Erste Schätzungen: Kesko stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Kesko äußert sich voraussichtlich am 22.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,322 EUR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 11,03 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,290 EUR je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite soll Kesko 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 3,35 Milliarden EUR verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 5,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Kesko 3,19 Milliarden EUR umsetzen können.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 7 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,16 EUR, gegenüber 1,02 EUR je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt 13,10 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 12,47 Milliarden EUR generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at