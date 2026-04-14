Kesko Aktie

Kesko für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 615205 / ISIN: FI0009007900

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14.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Kesko veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Kesko lädt voraussichtlich am 29.04.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

7 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,138 EUR gegenüber 0,120 EUR im Vorjahresquartal.

7 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 5,71 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 2,83 Milliarden EUR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,99 Milliarden EUR aus.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 8 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,17 EUR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 1,02 EUR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich auf 13,01 Milliarden EUR, gegenüber 12,47 Milliarden EUR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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