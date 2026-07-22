Erste Schätzungen: Keurig Dr Pepper gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Keurig Dr Pepper wird voraussichtlich am 06.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

15 Analysten schätzen, dass Keurig Dr Pepper für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,537 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,400 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 13 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 7,24 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 73,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,16 Milliarden USD in den Büchern standen.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 17 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,29 USD, während im vorherigen Jahr noch 1,53 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 26,28 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 16,60 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at