Erste Schätzungen: Keurig Dr Pepper präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Keurig Dr Pepper lädt voraussichtlich am 23.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

13 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,372 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,380 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite soll Keurig Dr Pepper 11 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 3,83 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 5,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Keurig Dr Pepper 3,64 Milliarden USD umsetzen können.

Der Ausblick von 15 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,26 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,53 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 9 Analysten auf durchschnittlich 26,22 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 16,60 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at