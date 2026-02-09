Keurig Dr Pepper Aktie
WKN DE: A2JQPZ / ISIN: US49271V1008
|
09.02.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Keurig Dr Pepper veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Keurig Dr Pepper veröffentlicht voraussichtlich am 24.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Die Schätzungen von 12 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,589 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,110 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
11 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 7,08 Prozent auf 4,36 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,07 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Der Ausblick von 14 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,04 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,05 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 12 Analysten auf durchschnittlich 16,46 Milliarden USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 15,35 Milliarden USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
