Kewpie Aktie

Kewpie für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 862858 / ISIN: JP3244800003

30.12.2025 06:21:33

Erste Schätzungen: Kewpie legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Kewpie präsentiert voraussichtlich am 14.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.11.2025 beendeten Jahresviertel.

1 Analyst schätzt, dass Kewpie für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 38,95 JPY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 11,96 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Kewpie in dem im November abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,43 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 130,99 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren noch 123,07 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 5 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 215,55 JPY. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 154,10 JPY einfahren können. Beim Umsatz gehen 5 Analysten von durchschnittlich 512,10 Milliarden JPY aus, nachdem im Zeitraum zuvor 483,99 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Kewpie Corp 23,60 -1,67% Kewpie Corp

